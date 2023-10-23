На Тернопільщині у чоловіка конфіскували 10 євро, бо він обміняв їх не у банку

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Тернопільській області в чоловіка, який на ринку обміняв 10 євро на 400 грн, конфіскували валюту.

Про це йдеться у постанові Зборівського районного суду Тернопільської області, передає ТСН.

За даними суду, 11 жовтня 2023 року чоловік на вулиці Базарна у Зборові обміняв 10 євро на 400 гривень. Цей факт зафіксували працівники поліції та склали проти жителя Тернопільщини протокол. Чоловіка звинуватили у порушенні порядку проведення валютних операцій.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Зборівський районний суд Тернопільської області визнав чоловіка винним за ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У нього конфіскували 10 євро. Також порушник повинен сплатити 537 грн судового збору.