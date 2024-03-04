Збут підробленої іноземної валюти у складі організованої злочинної групи, створеної на етнічній основі із міжрегіональними зв’язками, інкримінують слідчі Тернопільщини трьом жителям Київської області. Двоє із підозрюваних – уродженці країн Кавказу. Фальшиву американську валюту підозрювані реалізовували по західних областях України.

Інформацію про те, що в Тернополі невідомі через обмінні пункти намагаються збути фальшиві стодоларові купюри, отримали оперативники краю.

Співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Тернопільського райуправління поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури почали перевіряти її.

У жовтні оперативники разом із бійцями роти поліції особливого призначення Київщини провели у житлових та нежитлових приміщеннях Обухова, які належали підозрюваним, дев’ять санкціонованих обшуків.

Серед вилученого: високоякісна підроблена валюта, яку навіть не розпізнавав спеціальний детектор, 2,5 кілограма коноплі, зброя, набої, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, сім-картки.

Слідчі з’ясовують, звідки зловмисники брали фальшиву валюту, а також де вона виготовлялася.

Чоловікам оголосили підозру відповідно до частини 3 статті 28 та ч. 3 ст. 199 КК України, двом обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Питання щодо третього вирішується.

За фактом вилучення зброї та наркотичних засобів, після проведення відповідних судових експертиз, вирішуватиметься питання про повідомлення підозри фігурантам згідно з ст.ст.263(незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) КК України.