Нардепку з Тернополя, котра викидала долари через паркан, підловили на брехні

Центр Протидії Корупції спростував інформацію народної депутатки з Тернополя Людмили Марченко про закриття кримінальної справи щодо неї.

Про це повідомили на офіційній сторінці організації у соцмережі.

Нагадаємо, у липні минулого року НАБУ і САП повідомили народній депутатці Людмилі Марченко про підозру у зловживанні впливом. За даними слідства, нардепка разом з помічницею допомагали ухилянтам виїхати закордон. Звичайно ж, за винагороду. Детективи встановили два епізоди злочинної діяльності. Перший епізод стосується отримання неправомірної вигоди у 6 тисяч доларів. Другий – 5300 доларів. НАБУ оприлюднило відео, на якому Марченко нібито намагалася заховати гроші у власному будинку, але, не знайшовши відповідної схованки, викинула долари через паркан.

Кілька днів тому Марченко написала у Facebook, що розслідування справи щодо можливого одержання 11 300 доларів за допомогу чоловікам з незаконним виїздом нібито закрили.

“Розслідування закрили. Паркан стоїть. І вам гарного дня!”, – написала Марченко у відповідь на запитання журналістки. Це повідомлення розтиражували ЗМІ.

Втім, ця інформація не відповідає дійсності. Як повідомляють у Центрі Протидії Корупції, на 6 червня у ВАКС заплановане наступне засідання у цій справі.

Додамо, що після викриття у Слузі Народу заявили, що тимчасово зупинили членство Марченко у фракції. Але, за інформацією сайту Верховної Ради, жінка досі залишається членом фракції.