Цифри не брешуть: стало відомо, чи допомагає вакцина від COVID-19

Повна вакцинація проти COVID-19 захищає українців від госпіталізації на 64-92% залежно від віку.

Найбільше вакцинація двома дозами ефективна для людей віком 18-29 років, вона захищає цю категорію від ушпиталення на 92%. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні Національної академії наук, передає УП.

Вчені проаналізували дані щодо госпіталізації пацієнтів з COVID-19 та порівняли їх за віком та наявністю чи відсутністю щеплень.

Менш за все в лікарні з коронавірусною хворобою потрапляють діти та підлітки 10-17 років.

Повна вакцинація дітей захищає на 64,1% від госпіталізації. Серед вакцинованих дітей рівень госпіталізації становив 0,8 випадків на 100 тисяч населення. А серед невакцинованих – 2,3.

У пацієнтів віком 18-29 років ефективність вакцинації після першої дози становить 84,2%, а після другої – 92,2%.

Для людей у віці 30-49 років ефективність після першої дози становила 65%, після двох – 84,4%.

Людей 50-64 років одна доза вакцини захищає від госпіталізації на 53,7%, а дві дози – на 84,6%.

У віковій категорії 65+ ефективність щеплення після першої дози становить 58,9%, після другої – 84,7%.