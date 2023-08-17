Громадами Тернопільщини курсує вакцинальний автобус.

Про це розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, щеплення проводитимуть проти коронавірусу та інших інфекційних хвороб.

Окрім імунізації, у вакцинальному автобусі надають й інші медичні послуги. Зокрема, тут можна отримати консультацію сімейного лікаря зі всіма скринінговими обстеженнями.

«Вакцинальний автобус продовжує курсувати територіальними громадами області. Автобув вже працював у Бучацькій об’єднаній територіальній громаді. Зокрема, спеціалісти КНП ” Центр первинної медико-санітарної допомоги” Бучацької міської ради консультували жителів сіл: Язловець, Берем’яни, Жнибороди, Новосілка, Дуліби, Передмістя, Броварі з питань імунізації та здорового способу життя. А також проводили огляд пацієнтів, відбір біоматеріалу для проведення загальноклінічних лабораторних досліджень (холестирин -14, загальний аналіз крові – 62, загальний аналіз сечі-10, глюкоза крові- 12). Також проводилася вакцинація усіх бажаючих проти окремих інфекційних захворювань. Вакциновано від COVID- 19 (вакциною CoronaVac ) 12 осіб. Окрім того, лікарями Язловецької АЗПСМ проводилися консультування та обстеження осіб, в т.ч.: проведено ЕКГ – 76 особам; проведено швидкі тести на гепатит В і С- 30 особам».

За словами лікарів, охочих скористатися послугами вакцинального автобуса чимало. Медики кажуть: це зручно жителям громад та результативно для первинної ланки медицини.