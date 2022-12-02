1 грудня відбулася презентація нового цифрового сервісу, який стане помічником для жителів та гостей громади – мобільного додатку «е-Тернопіль».

«e-Тернопіль» – це мобільний застосунок для тернополян та жителів громади, де зосереджені міські сервіси. Він доступний для завантаження на App Store чи Play Market вже від сьогодні, 1 грудня.

«Незважаючи на воєнний стан в Україні ми все ж таки продовжуємо працювати над розвитком електронних сервісів у місті. Відкритість даних, їх оприлюднення, створення нових платформ, максимальне переведення усіх послуг, які надає міська рада в онлайн – це один із пріоритетів нашого розвитку, – відзначає міський голова Сергій Надал. – Звичайно, що війна внесла свої корективи і не всі послуги ми можемо замовляти та оплачувати. Однак зусилля сьогодення спрямовані в напрямку безпеки і відповідно ці електронні сервіси також мають як безпековий, так і інформативний характер для жителів Тернопільської громади. Функції застосунку будуть постійно оновлюватися».

Наразі, у першому релізі доступний такий функціонал:

ДеТранспорт – додано онлайн-карту з відображенням руху всього транспорту, передбачена можливість переглядати вибраний маршрут та оновлено перелік пунктів поповнення карток;

– додано онлайн-карту з відображенням руху всього транспорту, передбачена можливість переглядати вибраний маршрут та оновлено перелік пунктів поповнення карток; можна перевірити баланс «Картки тернополянина» чи неперсоніфікованого електронного квитка за номером, а також побачити його термін дії;

за номером, а також побачити його термін дії; передбачена можливість запису на прийом до управління державної реєстрації;

до управління державної реєстрації; отримувати сповіщення про початок та відбій сигналу «Повітряна тривога».

Також доступні мапи із прокладанням маршрутів до:

Пунктів обігріву;

Закладів торгівлі, що працюють без світла;

Мапа колонок-качалок питної води;

Мапа укриттів.

Додаток доступний для завантаження на операційні системі Android та на iOS.