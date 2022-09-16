Мобільний додаток «ДеУкриття» презентували у Тернополі 16 вересня. За його допомогою під час сигналу оповіщення «Повітряна тривога» можна вибрати найближче укриття відповідно до місця свого перебування.

Додаток вже доступний для завантаження на операційні системі Android та на iOS. Розробили даний застосунок у ТОВ «Системний зв’язок».

– При активізації додатку необхідно дати дозвіл на визначення місця перебування, – розповів Віталій Васильків, директор ТОВ «Системний зв’язок». – Тоді програма під час повітряної тривоги надсилає сповіщення і ви можете вибрати тип укриття: найпростіше, сховище та протирадіаційне укриття, вони всі посортовані. Можна скористатися списком і вибрати те чи інше укриття або натиснути червону кнопку внизу екрану і програма, визначивши місце перебування, направить до найближчого укриття. Можна самостійно на карті вибрати тип укриття, який вас цікавить. Для кожної захисної споруди є інформація про адресу, як називається заклад де вона розміщена, який режим роботи, чи є санвузол та Інтернет, і прокласти до нього маршрут. По замовчуванню додаток прокладає піший маршрут. Якщо ви їдете автомобілем, то необхідно вибрати інший вид руху і програма прокладе маршрут для автомобіля.

Для того, щоб додаток працював не обов’язково має бути інтернет. Але обов’язковою умовою є доступність телефону для супутникового зв’язку для визначення місце знаходження людини.