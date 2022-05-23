Тернопіль втратив ще одного Героя

Знову трагічна звістка долинула до Тернополя.

На фронті під час бою загинув тернополянин Ярослав Кондратюк. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

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“Під час артилерійського обстрілу під Запоріжжям, захищаючи Україну від російської орди, загинув тернополянин Кондратюк Ярослав Сергійович. Не забудемо мужність та подвиг Героя! Вічна пам’ять!”

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