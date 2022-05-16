Вчора на фронті загинув командир окремого мотострілецького батальйону Збройних сил України полковник В’ячеслав Кравчук.

Про це повідомив перший заступник голови Тернопільської обласної організації Спілки ветеранів Афганістану Василь Когут.

“Сьогодні трагічно загинув на фронті ветеран афганської війни, активний учасник Революції Гідності, ветеран АТО/ООС, волонтер, командир окремого мотострілецького батальйону Збройних сил України полковник В’ячеслав Кравчук. Він надзвичайно любив Україну, був великим патріотом і не вагаючись пішов захищати свою державу від російських окупантів. Біль роздирає моє серце, бо сьогодні втратив друга-офіцера, з яким товаришував понад тридцять років і з яким ще нещодавно разом готовили воїнів до майбутніх боїв та будували плани, що будемо робити у Тернополі після перемоги…

Правління Тернопільської обласної Спілки ветеранів Афганістану, бойові побратими висловлюють щирі співчуття дружині Інні, родині, близьким та друзям.

Світла пам’ять та царство небесне”!, – написав Василь Когут.

Про загибель військового повідомив і перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

“Ніколи б не міг подумати, що це буде остання наша зустріч. Останнє спільне фото. Остання розмова. На передовій. За кілька кілометрів від ворога.

Війна забирає найкращих і справжніх воїнів. Тих, хто не вагаючись, йде на фронт захищати державу. Тих, хто ціною власного життя рятує сотні інших. Війна забирає Героїв. В‘ячеслав Кравчук був саме таким. Я познайомився з ним у 2015 році, під час служби в Лисичанську. З того часу він був моїм добрим другом, побратимом, наставником і порадником. Він – справжній командир, учасник 4 воєн!

Востаннє ми бачились 4 дні тому. Вчора його не стало. Свідомість відмовляється сприймати.

Вічна пам‘ять світлій людині. Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам, та всім, хто знав В‘ячеслава Кравчука”.