Захищаючи Україну від московської орди, в боях на Харківщині загинув командир відділення взводу військової частини Василь Паславський.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
“Василь Степанович назавжди залишиться у пам’яті тих, хто його знав, мужнім сином українського народу, відважним воїном та справжнім захисником.
Боєць віддав своє життя заради свободи і мирного неба над Україною.
Шана та вічна пам’ять Герою!
Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Не забудемо його подвиг та героїзм!”.