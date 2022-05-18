У боях на Харківщині загинув командир з Тернополя

Захищаючи Україну від московської орди, в боях на Харківщині загинув командир відділення взводу військової частини Василь Паславський.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Василь Степанович назавжди залишиться у пам’яті тих, хто його знав, мужнім сином українського народу, відважним воїном та справжнім захисником.

Боєць віддав своє життя заради свободи і мирного неба над Україною.

Шана та вічна пам’ять Герою!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Не забудемо його подвиг та героїзм!”.