Учора на Тернопільщині виявили 207 інфікованих жителів краю. Відтак регіон — на четвертому місці в Україні за кількістю нових випадків COVID-19.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили у Тернополі. За одну добу тут діагностували 63 інфікованих жителів обласного центру. Більше двадцяти хворих — у Теребовлянському і Тернопільському районах. Епідеміологи пов’язують це із новими спалахами в організованих колективах.

“Кількість хворих значно зросла через те, що жителі області нехтують санітарно-епідеміологічними правилами, і при цьому залишаються соціально активними. Вони забувають, що потрібно дотримуватися дистанції між людьми, у приміщенні необхідно одягати маску. Якщо це не торкнулося чиєїсь родини, то важко переконати людей, що треба захищатися від цієї інфекції. Від початку епідемії в нашій області захворіло 4507 людей, 51 хворий помер. Радила б поспілкуватися з родинами тих людей, які втратили через коронавірус рідних, впевнена, що тоді думка про вірус змінилася б”, – зазначила заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 628 досліджень метолом ПЛР. Вперше за весь період епідемії кількість нових випадків зараження перевищила дві сотні.

Софія Романська

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