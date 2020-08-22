Голова облдержадміністрації Володимир Труш захворів на Covіd-19.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Терміново.

«Друзі, щойно дослідження на COVID-19 показали у мене позитивний результат.

Усі ці місяці органи державної влади наполегливо працювали. Бо область – це живий організм, який потребує постійного менеджменту. Ми продовжували оновлювати лікарні, готувати їх для надання допомоги хворим на коронавірус, готували заклади освіти до нового навчального року. І зараз усе це під загрозою.

Коронавірус може знову паралізувати Тернопільщину, бо статистика сумна. 207 нових випадків за добу. Десятки важких хворих, які не можуть самостійно дихати. Це не просто цифри. Це людські життя.

Разом з медиками, поліцією, рятувальниками ми були і залишаємося на передовій боротьби з коронавірусом. Я розумів, що постійно перебуваю у зоні ризику, але як очільник області не мав права не допомогти, не вислухати, не вирішити…

Наразі перебуваю на самоізоляції. Лікарі призначили курс медикаментозного лікування. Самопочуття – не найкраще(

Вирішувати проблеми області надалі буду дистанційно. За час епідемії ми вже виробили цей навик. Буду щодня інформувати вас про стан справ. Не втомлююсь повторювати, що ситуація із захворюваністю в області складна. Коронавірус це не жарт, не метод політичного впливу чи надумана технологія. Тому наполегливо прошу кожного дотримуватися карантинних заходів.

Бережіть себе і своїх рідних. Яким буде завтра, залежить від кожного з нас», – написав Володимир Труш.

Читайте на цю тему:

За добу в області – понад двісті нових випадків COVID-19

Новий спалах коронавірусу виявили у психоневрологічному будинку на Тернопільщині