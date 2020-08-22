На Тернопільщині за добу зареєстровано 207 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9-ту годину 22 серпня в області зафіксовано 4507 випадків COVID-19. 51 – летальний, 2823 людей одужало.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (63 особи)
Бережанський район (9 осіб):
• м. Бережани – 6
• с. Посухів – 1
• с. Рибники – 1
• с. Павлів – 1
Борщівський район (6 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Пищатинці – 2
• с. Бурдяківці – 1
• смт Скала-Подільська – 2
Бучацький район (6 осіб):
• с. Сновидів – 1
• с. Пишків – 1
• с. Переволока – 1
• с. Зубрець – 1
• с. Підлісся – 1
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (12 осіб):
• м. Хоростків – 3
• с. Котівка – 3
• с. Оришківці – 3
• м. Копичинці – 1
• с. Личківці – 1
• с. Глібів – 1
Заліщицький район (16 осіб):
• м. Заліщики – 2
• смт Товсте – 3
• с. Садки – 1
• с. Добрівляни – 5
• с. Лисівці – 2
• с. Рожанівка – 1
• с. Ангелівка – 1
• с. Ворвулинці – 1
Збаразький район (7 осіб):
• с. Іванківці– 1
• с. Доброводи – 1
• м. Збараж – 3
• с. Чернихівці – 1
• с. Федьківці – 1
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Озерна – 1
• смт Залізці – 1
Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 1
• с. Козлів – 2
Кременецький район (4 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Гаї – 1
• с. Сапанів – 1
Лановецький район (6 осіб):
• с. Бережанка – 2
• с. Снігурівка – 1
• м. Ланівці – 2
• с. Грибова – 1
Монастириський район (4 особи):
• с. Красіїв – 1
• сел. Коропець – 3
Підволочиський район (1 особа):
• с. Хоптянка – 1
Теребовлянський район (26 осіб):
• м. Теребовля – 18
• смт Микулинці – 3
• с. Плебанівка – 3
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Золотники – 1
Тернопільський район (24 особи):
• смт Велика Березовиця – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Івачів Долішній – 1
• с. Драганівка – 5
• с. Красівка – 1
• с. Миролюбівка – 1
• с. Байківці – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Петриків – 1
• с. Настасів – 1
• с. Мишковичі – 3
• с. Смиківці – 2
• с. Довжанка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Буцнів – 1
Чортківський район (17 осіб):
• м. Чортків – 10
• смт Заводське – 3
• с. Угринь – 1
• с. Косів – 1
• с. Росохач – 1
• с. Білобожниця – 1
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