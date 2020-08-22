На Тернопільщині за добу зареєстровано 207 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9-ту годину 22 серпня в області зафіксовано 4507 випадків COVID-19. 51 – летальний, 2823 людей одужало.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (63 особи)

Бережанський район (9 осіб):

• м. Бережани – 6

• с. Посухів – 1

• с. Рибники – 1

• с. Павлів – 1

Борщівський район (6 осіб):

• м. Борщів – 1

• с. Пищатинці – 2

• с. Бурдяківці – 1

• смт Скала-Подільська – 2

Бучацький район (6 осіб):

• с. Сновидів – 1

• с. Пишків – 1

• с. Переволока – 1

• с. Зубрець – 1

• с. Підлісся – 1

• с. Трибухівці – 1

Гусятинський район (12 осіб):

• м. Хоростків – 3

• с. Котівка – 3

• с. Оришківці – 3

• м. Копичинці – 1

• с. Личківці – 1

• с. Глібів – 1

Заліщицький район (16 осіб):

• м. Заліщики – 2

• смт Товсте – 3

• с. Садки – 1

• с. Добрівляни – 5

• с. Лисівці – 2

• с. Рожанівка – 1

• с. Ангелівка – 1

• с. Ворвулинці – 1

Збаразький район (7 осіб):

• с. Іванківці– 1

• с. Доброводи – 1

• м. Збараж – 3

• с. Чернихівці – 1

• с. Федьківці – 1

Зборівський район (3 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Озерна – 1

• смт Залізці – 1

Козівський район (3 особи):

• смт Козова – 1

• с. Козлів – 2

Кременецький район (4 особи):

• м. Кременець – 1

• с. Млинівці – 1

• с. Гаї – 1

• с. Сапанів – 1

Лановецький район (6 осіб):

• с. Бережанка – 2

• с. Снігурівка – 1

• м. Ланівці – 2

• с. Грибова – 1

Монастириський район (4 особи):

• с. Красіїв – 1

• сел. Коропець – 3

Підволочиський район (1 особа):

• с. Хоптянка – 1

Теребовлянський район (26 осіб):

• м. Теребовля – 18

• смт Микулинці – 3

• с. Плебанівка – 3

• с. Кобиловолоки – 1

• с. Золотники – 1

Тернопільський район (24 особи):

• смт Велика Березовиця – 1

• смт Великі Бірки – 1

• с. Івачів Долішній – 1

• с. Драганівка – 5

• с. Красівка – 1

• с. Миролюбівка – 1

• с. Байківці – 1

• с. Великі Гаї – 2

• с. Петриків – 1

• с. Настасів – 1

• с. Мишковичі – 3

• с. Смиківці – 2

• с. Довжанка – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Буцнів – 1

Чортківський район (17 осіб):

• м. Чортків – 10

• смт Заводське – 3

• с. Угринь – 1

• с. Косів – 1

• с. Росохач – 1

• с. Білобожниця – 1

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