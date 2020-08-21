Тернопіль, Чортків, Бережани і Бережанський район перейшли до помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

За постановою Кабміну, у цих населених пунктах посилять карантинні обмеження. Зокрема, у громадському транспорті допускатиметься кількість пасажирів, яка не перевищує половини місць для сидінь.

Переглянули зонування Тернопільщини на позачерговому екстреному засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

«Інтенсивний показник захворюваності – 415,3 випадки на 100 тисяч населення. В Україні цей показник – 258,7 випадків. Рівень захворюваності перевищує обласний показник у Бережанському, Кременецькому, Лановецькому, Монастириському, Тернопільському, Чортківському, Шумському районах. У м. Тернопіль – 545,1 випадків на 100 тис. населення. Якщо тенденція щодо росту захворюваності збережеться, то за тиждень ми можемо потрапити до червоної зони. Тому зараз маємо завдання – зайнятися профілактикою COVID-19, не допустити подальшого стрімкого поширення коронавірусної хвороби. Оскільки цю негативну тенденцію ми пояснюємо лише тим, що люди розслабилися і не виконують санітарно-епідемічних правил. Люди забули, що коронавірус існує, як наслідок – значна кількість інфікованих», – розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, стрімкий ріст захворюваності спостерігається протягом тижня. Учора в області діагностували 184 нових випадки. Від початку епідемії у 4300 випадках діагноз лабораторно підтверджений.

Софія Романська

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