Більше сімдесяти випадків хворих на COVID-19 за останню добу зареєстрували медики Тернопільщини, зроблено понад чотириста тестів.

Про це на брифінгу заявив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Керівник краю стверджує, що наша область лише наближається до піку захворюваності. Усе – це наслідки порушення карантинних обмежень на свята та у вихідні.

– Ми очікуємо приїзду ШВЛ високого класу в область. Чекаємо близько 5 тисяч захисних костюмів, які розвеземо по лікарнях 6 травня. До цього часу приїжджають маски, приїжджають респіратори, які також роздаються по лікарнях.

Від початку карантину на Тернопільщині медики зареєстрували 14 летальних випадків. Проте відсоток одужання переважає над смертністю, каже головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук. На сьогодні від коронавірусу одужало уже 78 осіб. Захворюваність по районах залежить від дотримання людьми правил карантину.

– Кременецький район – там ситуація гірша, ніж ситуація, яка була в Монастириському районі попередній місяць. Є райони, де зареєстровані поодинокі випадки. Це свідчить про те, що в кожному районі по різному відносяться до карантину. Десь нас чують, а десь ні. Не скупчуються, не збираються, церкви закриті, шашлики не смажать. В інших районах йдуть до церкви, причащаються, збираються, відпочивають і не чують нас.

За дотриманням карантинних правил стежать цілодобово правоохоронці. За словами начальника Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександра Богомола, поліція працює в посиленому режимі.

– Працює 13 контрольно-пропускних постів на яких несемо службу цілодобово, на деяких – в денний час. Звертаюся до населення дотримуватися карантинних норм. Хочу звернутися до органів місцевого самоврядування – не лише поліція повинна контролювати дотримання санітарних норм населенням. Кожен представник місцевого самоврядування має можливості притягувати до адмінвідповідальності й складати протоколи та реагувати на порушення. Бо починається масове зараження, а жодного протоколу органи місцевого самоврядування не складали, проводять мінімальні заходи зі свого боку.

На сьогодні правоохоронці склали 103 протоколи про порушення карантинного режиму. Більшість уже направлені до суду. Є двоє інфікованих, каже Олександр Богомол, і серед людей, які перебувають під вартою.

– Проводимо заходи для того, щоб мінімізувати інфікування серед поліцейських, які працюють серед них. На сьогодні маємо 10 інфікованих правоохоронців. Якщо у мене зляжуть усі працівники, я їх простими громадянами замінити не зможу. Тому ми всі повинні бути зацікавлені, щоб підтримати лікарів, екстрені служби, поліцейських, працівників ДСНС, щоб зберегти ці служби, щоб вони могли надавати якісно послуги громадянам.

Про випадки зараження інформація не приховується, запевнив керівник поліції. Її одразу повідомляють в сільську-селищну раду, оповіщають сусідів та родичів хворих. Робиться усе, аби мінімізувати контакти з хворими людьми.

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