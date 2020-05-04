Станом на 10 годину ранку 4 травня у Тернополі виявили шість нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляють у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.

Так, коронавірус виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у тернополянина та двох дітей. Зараз вони на амбулаторному лікуванні.

Коронавірус підтвердили також у тернополянина, який перебував в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги із підозрою.

COVID-19 підтвердили також у медичного працівника з Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні.

Ще один випадок коронавірусу зареєстрували у Тернополі у працівника “Нової пошти”.

Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 74 випадки COVID-19 серед тернополян. 12 жителів Тернополя одужали.

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