На Тернопільщині коронавірусом інфікувалося 868 людей. З них померло п’ятнадцятеро. Лікарі називають це невисоким рівнем летальності.

У сусідній Івано-франківській області майже аналогічна кількість заражених, однак там померло близько п’ятдесяти людей.

“Люди, які не дотримуються карантинних заходів у кінцевому результаті потрапляють до лікувальних стаціонарів. Серед добрих новин, у нашій області — найнижчий рівень смертності серед захворілих в Україні. Друга — медична система наразі підготовлена до надання допомоги, нині лише частина закладів задіяна наданням медичної допомоги хворим коронавірусом”, – розповів начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

Тим часом у Тернопільській області одужали від коронавірусу 127 людей. Хоча тенденції щодо нових випадків невтішні, минулої доби у регіоні виявили ще 45 заражених осіб. За кількістю інфікованих у краї лідирує Кременецький район, наразі там підтверджено 249 заражених COVID-19.

Софія Романська

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