П’ятдесятий день карантину минув в Україні. Попри обмежувальні заходи кількість інфікованих в окремих регіонах стрімко збільшується.

Серед лідерів сумної статистики — Тернопільщина. У нашому регіоні підтверджено майже 800 випадків захворювання на коронавірус.

“Головне завдання карантину – запобігти швидкому та безконтрольному поширенню інфекції. На мою думку, Тернопільщині це вдалося”, – каже епідеміолог Чортківського району Микола Михайлюк. Ситуація в Україні виглядає більш стабільною, ніж у деяких європейських державах. “Порівнюючи практики інших європейських країн, в яких також лютує коронавірус, та Україну – можна з впевненістю сказати, що карантин дає позитивні результати. Ми бачимо, що в нас хворіє менше людей і відсоток летальності, на щастя, значно нижчий. Багато хто переносить недугу практично безсимптомно. Обмеження були введені вчасно, що дало змогу уникнути різкого збільшення кількості хворих. Головне завдання карантину – запобігти швидкому та безконтрольному поширенню інфекції. На мою думку, Україні це вдалося”.

Епідеміологи наголошують: Тернопільщина наразі перебуває на етапі росту рівня захворюваності. Ймовірно, пік ще попереду. Втім, у разі дотримання карантинних і санітарних норм, масового інфікування можна уникнути. Проте лікарі прогнозують відносну стабілізацію епідеміологічної ситуації на літо.

Софія Романська