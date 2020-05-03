127 мешканців Тернопільщини вже подолали коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляють у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.
Найбільше людей, котрі побороли хворобу – у Монастириському районі. Там одужали 70 осіб.
По інших районах статистика наступна:
Монастириський район – 70
Чортківський район – 13
Тернопіль – 9
Козівський район – 9
Заліщицький район – 5
Кременецький район – 4
Борщівський район – 4
Бучацький район – 3
Тернопільський район – 2
Підгаєцький район – 2
Шумський район – 2
Зборівський район -1
Збаразький район -1
Теребовлянський район – 1
Бережанський район – 1.