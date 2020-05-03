127 мешканців Тернопільщини вже подолали коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляють у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.

Найбільше людей, котрі побороли хворобу – у Монастириському районі. Там одужали 70 осіб.

По інших районах статистика наступна:

Монастириський район – 70

Чортківський район – 13

Тернопіль – 9

Козівський район – 9

Заліщицький район – 5

Кременецький район – 4

Борщівський район – 4

Бучацький район – 3

Тернопільський район – 2

Підгаєцький район – 2

Шумський район – 2

Зборівський район -1

Збаразький район -1

Теребовлянський район – 1

Бережанський район – 1.