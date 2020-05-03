За останню добу у Тернополі виявили сім нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомили у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.

Таким чином, станом на 10 годину ранку 3 травня у місті зафіксовано загалом 68 випадків COVID-19. 9 людей одужали.

Зокрема, коронавірусну інфекцію виявили і підтвердили лабораторно у 4-х медичних працівників. Троє з них –лікарі.

Коронавірус також виявили у трьох тернополян, які контактували з хворими.

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