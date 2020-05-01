Десятеро поліцейських інфікувалися коронавірусом на Тернопільщині.

Про це повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Також чотири випадки коронавірусу підтверджено у Тернопільській прокуратурі.

Наразі у регіоні правоохоронці працюють у посиленому режимі. До роботи повернулися ті поліцейські, що перебували у відпустках. Засобами індивідуального захисту усі забезпечені, – запевнив Олександр Богомол. Хоча десятьох поліціянтів від коронавірусу це не вберегло.

“Нині маємо десятьох поліцейських, заражених коронавірусом. Тому зараз наше завдання — захистити від масового інфікування працівників поліції, інших спецслужб, щоб вони могли продовжувати виконувати свої обов’язки. Проводимо необхідні заходи, щоб мінімізувати інфікування серед поліцейських. Оскільки замінити їх іншими громадянами, ми не не зможемо”.

Під час карантину на Тернопільщині правоохоронці склали більше ста адміністративних протоколів. Загалом поліція працює, щоб попередити порушення. Відтак штрафують переважно лише тих людей, що відмовляються виправлятися.

Софія Романська

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