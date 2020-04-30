Карантин – не канікули. Про це постійно наголошують працівники поліції.

З метою реалізації заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції співробітники ювенальної превенції разом із патрульними поліцейськими, провели профілактичний рейд у місцях проведення дозвілля дітей.

Під час карантину особам до 14 років без супроводу батьків заборонено відвідувати громадські місця, тож поліцейські перевірили дитячі та спортивні майданчики на прибудинкових територіях міста.

– Проводимо профілактичну бесіду з дітками та їх батьками, – зазначає начальник відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції області Олеся М’ялковська. – В хорошу погоду дітям важко всидіти вдома, але вони повинні розуміти, що це вимушена міра та насамперед їх безпека.

Дотримуються встановлених правил, носять маски та без потреби не виходять на вулицю маленькі тернополяни Давид і Аня. А ще кажуть, навчатися дистанційно важко і дуже хочуть до школи.

– Там багато друзів і весело, а вдома вчитися не так цікаво, – розповідають дітки.

Навідалися поліцейські і до до сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та до неповнолітніх, які перебувають на обліку. Працівники поліції нагадали їм про діючі обмеження та закликали їх не порушувати.

– В ході таких перевірок роз’яснюємо неповнолітнім про відповідальність за порушення карантинних норм, а також правила поведінки на вулиці, – розповідає старший інспектор відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Микола Подлецький. – Необхідність неухильно дотримуватися обмежувальних заходів, пов’язаних із карантином збереже життя та здоров’я людей.

Профілактична робота триватиме й надалі, наголошують правоохоронці і закликають краян дотримуватися усіх карантинних обмежень.