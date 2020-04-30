Посилене патрулювання діятиме у Тернополі під час вихідних. Поліцейським допомагатиме виявляти порушників муніципальна інспекція.

З понеділка по п’ятницю в обласному центру працювало п’ятнадцять нарядів, – повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца. На вихідні їхню кількість збільшать за рахунок муніципальної інспекції. “Ми продовжуємо посилено патрулювати місто. На вихідні плануємо залучити муніципальну поліцію. Наразі маємо порушення по Епіцентру. Був складений адміністративний протокол. Будемо бачити, як суд трактуватиме ці дії щодо роботи у карантинний період. Також маємо факти, що одна особа, заражена коронавірусом, двічі виходила за межі свого місця проживання. Ми порушили кримінальне провадження за статтею 325. Будемо звертатися до штабу, щодо його примусової ізоляції. Втім, примусове лікування можливе лише у тому випадку, якщо людина має відповідний психіатричний діагноз. Втім, профілактичні розмови не дають результату. Також маємо звернення щодо роботи ринку”.

Додамо: найбільше повідомлень про порушення у Тернополі стосуються маскового режиму і групових прогулянок. Цих норм найчастіше не дотримується молоде покоління. Відтак правоохоронці вихідними проводитимуть з порушниками профілактичні бесіди.

Софія Романська

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