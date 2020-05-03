Учора епідеміологи виявили у Тернополі сім нових випадків зараження коронавірусом. Наразі в обласному центрі інфікованих осіб збільшилося до 68.

За словами лікарів, більшість переносить хворобу у легкому стані.

Загалом у Тернополі ситуація з поширення коронавірусу контрольована, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Він переконаний, що цього вдалося досягти саме завдяки карантинним заходам.

“Ефективне лікування залежить від вчасності діагностики. Оскільки вона дозволяє розпочати лікувальний процес. Більшість випадків, які ми зареєстрували на сьогодні, це випадки, виявлені завдяки лабораторним обстеженням оточення вже інфікованих осіб. Більшість серед виявлених — це люди, які не помічали взагалі ніякої симптоматики. Якби ми їх не обстежили і не повідомили про те, що вони інфіковані, то вони цього і не знали б. А така ситуація небезпечна насамперед тим, що інфікований наражає на небезпеку інших, а також хвороба може прогресувати”.

Втім, ситуація в окремих селах області з поширенням коронавірусу досить складна. Зараження переважно пов’язане із поверненням із-за кордону, невчасною діагностикою, соціальною активністю та недотриманням інших санітарно-епідеміологічних норм.

Софія Романська

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