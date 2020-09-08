Тернопільські підприємці відмовляються дотримуватися обмежень червоної зони. Вони підготували звернення прем’єр-міністру та президенту з вимогами дозволу на роботу.

Сьогодні підприємці у Тернополі сформували ініціативну групу та зустрілися із керівництвом облдержадміністрації та міської ради. «Гарно відсвяткували День підприємця, нагадали владі та поліції про себе. Також мали зустріч у ТМР і в облдержадміністрації. Все буде добре, бо нас багато і ми згуртовані! Дякую усім, хто був з нами та підтримував нас фізично, онлайн та іншими шляхами! Якщо Уряд хоче відправити нас на карантин, то хай виплачує матеріальну допомогу, щоб було за що жити підприємцям і їхнім працівникам», – наголосив підприємець Тарас Ковальчук.

Міський голова Сергій Надал закликав поліцейських не штрафувати підприємців у Тернополі, дати можливість їм працювати з дотриманням санітарно-епідемічних правил. «Звертаюся до Вас не тільки як міський голова, а і як звичайний українець, який не хоче, щоб його місто і країну знищив економічний колапс. Знаю, що Вам дали наказ штрафувати підприємців міста і області. Ви маєте знати, що саме завдяки місцевим податкам працюють наші тернопільські лікарні. На їх роботу уряд обіцяв мільйони, а не дав ні копійки. Пам’ятайте – в цих лікарнях можуть лікуватися Ваші близькі та рідні. Впевнений, ви погодитесь, що не можна вчергове забити цвяхами двері наших затишних кав’ярень, сімейних піцерій та інших закладів громадського харчування. А магазини підприємців, з податків яких виплачуються зарплата освітян, медиків та бюджетників, не можна зачинити на колодки».

А тим часом в. о. голови облдержадміністрації Ігор Гайдук зазначив, що послаблення карантину в умовах червоної зони неможливі і закликав дотримуватися карантину.

Софія Романська

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