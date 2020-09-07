Сьогодні, 7 вересня, у Теребовлі, зібралися місцеві жителі.

Люди найперше вимагають відновлення роботи місцевого ринку. Крім того, зібралися підприємці, заклади яких закриті у місті через червону зону у регіоні, повідомляють Тернополяни.

Люди зібралися під стінами міської ради, де невдовзі має відбутися засідання спеціальної комісії.

На засіданні мають вирішити питання – відкривати сьогодні ринок чи ні.

Щодо інших закладів підприємницької діяльності на комісії поки що питання розглядати не будуть.

“Ми розуміємо, що потрібні маски, антисептики, і безпека в першу чергу, – завляють у громаді. – Але дайте нам можливість працювати і заробляти гроші”.