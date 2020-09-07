У Бучачі на Тернопільщині назріває черговий скандал через припинення навчання у школах та дитсадках. Батьки дітлахів, яким потрібно ходити на роботу, налаштовані рішуче.

Так, якщо завтра освітні заклади будуть зачиненими, — люди підуть із шинами під стіни РДА.

Про це йдеться у дописі спільноти «Бучацький Інформаційний Портал», що в мережі «Фейсбук».

«8 вересня у Бучачі та районі відновлюємо навчальний процес — ведемо дітей до шкіл та садочків. Якщо навчальні заклади вранці будуть зачинені, на 9.⁰⁰ збираємося під «білим домом», — повідомляють у соцмережі.

Мешканці Бучача вимагатимуть пояснень від керівництва району та, обіцяють, не відступати, допоки їхніх вимог не почують.

«З собою беремо автомобільні шини. На зиму мусимо ”перевзути” Бучацьку районну адміністрацію», — йдеться у спільноті «Бучацький Інформаційний Портал».

Джерело: Тернополяни

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