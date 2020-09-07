Від сьогодні у Тернополі і семи районах області діють вимоги червоної карантинної зони. Відтак мобільні групи у складі поліцейських, держпродспоживслужби перевіряють дотримання обмежень.

До «червоної» карантинної зони належать міста Тернопіль, Бережани, Чортків; Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони. У цих населених пунктах заборонено працювати громадському транспорту, ресторанам, відвідувати освітні заклади. Чи дотримано карантинні вимоги, перевіряє поліція.

«У зв’язку із запровадженням посилених протиепідемічних заходів на території краю, правоохоронці переведені на посилений варіант служби. В районах працюють мобільні групи у складі поліцейських, фахівців Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, представників місцевого самоврядування, які перевіряють виконання карантинного режиму. Є встановлені жорсткі обмеження, особливо у «червоній зоні», і ми зобов’язані усі їх дотримуватися», – зазначив заступник начальника ГУНП в області Михайло Білецький.

У помаранчевій зоні – місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький, Шумський райони. Тут заборонили працювати закладам розміщення, окрім готелів, а також ресторанам у нічний час.

У разі порушень вимог карантину поліцейські складатимуть адміністративні протоколи, які передаватимуть до суду.

Софія Романська

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