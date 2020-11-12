Учора Україною прокотилася хвиля протестів через запровадження “карантину вихідного дня”. Ресторатори незгодні з рішенням уряду, оскільки вихідними отримують найбільші прибутки.

“Якщо ми закриємося на вихідні, то втратимо майже 45% прибутків. А це — зарплати людей, це наші можливості заплатити податки, врешті — можливості прожити і для нас. Дайте нам можливість реалізовувати своє конституційне право на працю. Ми готуємося оскаржувати це рішення у судах, сподіваємося на підтримку міської влади. Вважаємо, що це дивне, недолуге рішення влади. А страждати чомусь повинні ми”, – каже підприємець Іван Козлюк.

Нагадаємо, карантин вихідного дня забороняє роботу ресторанів, барів, кафе, торгових центрів. Обмеження діятимуть уже цими вихідними. Втім, тернопільські підприємці планують боротися далі та очікують на сприяння міської влади.