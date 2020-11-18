“То пропонують собаку продати, то піти працювати в інше місце”, – тернопільський підприємець про дії влади. ВІДЕО

Центральна влада не хоче йти на компроміс із бізнесом, вважає Ковальчук.

Влада має шукати компромісні рішення, а не закривати бізнес на карантин, вважає тернопільський підприємець Тарас Ковальчук, який перетворив свій ресторан на храм, щоб не закривати його на вихідних. Про це він заявив в ефірі регіонального ток-шоу “Країна” на “5 каналі“.

За його словами, карантинні вихідні минули під наглядом працівників поліції.

“Поліція приходила по 4-5 разів на день. Казали, що ми незаконно працюємо. Дуже кошмарили персонал – для них, коли поліція приходить, це досить стресова ситуація. Станом на сьогодні у всіх наших бізнесів є десь 16 протоколів, сьогодні знову був суд, ми знову суд виграли – по питанню протоколу”, – розповідає Ковальчук.

Він наголосив, що у близько 90% випадках суд щодо протоколів виграють підприємці. Проте кількість відвідувачів у закладах падає з кожним днем. За його словами, влада має шукати компромісні рішення, а не закривати бізнес на карантин.

“То нам пропонують собаку продати, щоб оплатити комунальні послуги, то тепер на вихідні ми маємо закрити бізнес і піти працювати в інше місце”, – сказав Ковальчук.

“Перед закриттям у нас був пікет – хочемо знайти компроміс і діалог з владою. На жаль, центральна влада нас не чує”, – розповів підприємець.

Він зазначив, що рішення щодо карантину вихідного дня не підтримують також і лікарі.

“Всі медики одноголосно заявили, що карантин вихідного дня не дасть результату. Це медики на місцевому тернопільському рівні. Якщо ми говоримо про децентралізацію, дайте регіонам можливість самим ухвалювати рішення”, – розповів Ковальчук.

“Лосить цього централізованого незрозумілого терору”, – підсумував він.