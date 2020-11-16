На території всієї області щоденно працюють мобільні рейдові групи, до складу яких, окрім правоохоронців, входять представники Держпродспоживслужби та органів місцевого самоврядування. Вони стежать за дотриманням карантину закладами харчування, відпочинку, торгівлі та перевізниками.

Посилено мобільні групи працювали впродовж вихідних та перевірили понад 650 суб’єктів господарювання. За результатами відпрацювань складено 67 адмінпротоколів за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання – штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян та на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загалом з початку дії карантину правоохоронці склали 1978 адмінпротоколів: 627 – на власників закладів громадського харчування та торгівлі, 498 – на фізичних осіб, 371- на продавців магазинів, 221 – на перевізників, водіїв автобусів та інших порушників.

Поліцейські не обмежуються складанням протоколів, а також проводять активну роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності виконувати встановлені обмеження, аби запобігти поширенню небезпечної інфекції.