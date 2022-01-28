«Пам’яті Героїв Крут» – історичний бій у театралізованому дійстві відтворили курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Також юнаки та дівчата поклали квіти до Стелли Героям Небесної Сотні.

Урочистості у Тернопільському військовому коледжі розпочали з виконання Державного Гімну України. Хвилиною мовчання вшанували Героїв Крут та борців за волю України, які віддали своє життя у різні роки.

«Події, що відбувалися 29 січня 1918 року належать до переламних епізодів нашого минулого. 104 роки тому 300 юнаків показали приклад мужності, відданості та незборимості духу. Найстаршому з них було 21, молодшим від 14 до 16 років. Справа, за яку вони полягли є священною, а бій під залізничною станцією Крути можна віднести до однієї з найбільш трагічних сторінок української історії. Герої не вмирають. Вони живуть у пам’яті та справах наступних поколінь. Ми пам’ятаємо їхній подвиг і готовність захищати нашу Батьківщину до останньої краплі крові», – зазначив начальник Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, полковник Вадим Ластовицький.

Додамо, бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції. Одночасно з ним у Києві розпочалося третє більшовицьке повстання, яке змусило у вирішальний момент розвернути підкріплення, направлене на цей напрямок на його придушення. Українське військове командування очікувало основний наступ більшовиків не з напрямку Бахмача, а з полтавського напрямку, тому саме туди скерувало свіжі та найбільш боєздатні підрозділи чисельністю 500 вояків, а натомість до станції Крути відправлено 300 виснажених юнаків 1-ї Української військової школи.