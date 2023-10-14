«Дух нескореного краю» – театралізоване дійство під такою назвою влаштували на Тернопільщині. З нагоди 81-річниці створення УПА студенти, громадські активісти та артисти відтворили три етапи української історії.

Зокрема, учасники дійства відтворили сцену козацької доби – визволення полонянок зі татарської неволі, а також бій повстанців з спецгрупами НКВС біля криївки. А на завершення – реконструювали бій ЗСУ з московськими окупантами. У події брали участь професійні актори та студенти Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою. Зокрема, до театралізованого дійства залучили 20 курсантів, – розповів заступник начальника коледжу Роман Мельник.

«Це гарний досвід для них – реконструкція трьох етапів української історії. Незламний духу українського народу здобутий тяжкими боями різних поколінь. Сьогодні Україна віддано змагається на полі битви, як і багато років тому».

Додамо, під час театралізованого дійства знімали відеоролик. Його показуватимуть у навчальних закладах області, а також військовим.