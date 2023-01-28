105-ту річницю бою студентського куреня під залізничною станцією Крути відзначають 27-29 січня на Тернопільщині. З цієї нагоди у Бережанах 28 січня пройде смолоскипна хода, – повідомила співорганізаторка дійства Христина Романишин. Долучитися до дійства можуть всі охочі.

105 років тому, 29 січня 1918 року, близько трьох сотень патріотів, гімназистів, офіцерів стримували кількатисячну армію Радянської Росії. Їх великий подвиг став відомий в історії, як бій під Крутами, – каже Христина Романишин. Серед найвідважніших захисників Української землі був уродженець села Горинка, Кременецького району – Лизогуб Микола Якович. Сьогодні, біля будівлі школи, що в рідному селі героя, відкрили пам’ятну дошку.

«Подвиг молодих солдатів став символом незламності цілої нації. Ми маємо завжди пам’ятати історію нашої нації та наших героїв. Організовуючи ці заходи, хочемо передати патріотичний дух, такий настрій нашим учасникам під час війни, щоб дати зрозуміти, що боротьба тривала і боротьба триває досі, нам потрібно не закривати на це очі, а більше згадувати, більше говорити, поширювати, допомагати ЗСУ, наскільки ми зможемо. Закликаємо долучатися до нашої смолоскипної ходи, яка відбудеться в центрі Бережан».

З нагоди 105-ої річниці бою під Крутами також відбудеться патріотичний вишкіл. Це заняття надання першої медичної допомоги, зброєзнавства, топографії.