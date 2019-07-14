Жінки, квіти, краєвиди. Ці три теми незмінно залишаються улюбленими у творчості тернопільської художниці Наталії Басараб.

Її картини з багатою, яскравою кольористикою, роматничні, загадкові, ніжні, емоційні, експресійні, завжди знаходять відгук у душах глядачів. Чергову нагоду помилуватися натюрмортами, пейзажами і портретами художниці мають усі бажаючі. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрилася ювілейна виставка Наталії Басараб, яка діятиме до 12 серпня. Особливістю експозиції стали картини з видами Тернополя, які художниця спеціально написала до цієї події.

– Я завжди любила малювати Тернопіль, – розповіла Наталія Басараб. – Раніше чоловік продавав мої картини з видами міста на Валовій, тому їх не було на виставках. Тепер я не продаю картини на вулиці, але продовжую зображати улюблені місцини Тернополя. Мені подобаються старі будівлі з красивою архітектурою, яких, на жаль, у нашому місті не так багато залишилось. Завжди любила малювати візитку нашого міста – Архикатедральний собор, набережну, гарна архітектура, хоча і не автентична, а реставрована, у будинку на Йосипа Сліпого, 7. Цього разу для серії робіт з міськими видами обрала фіолетову гамму кольорів. Фіолетовий – колір мудрості – я люблю з дитинства і захотілося подати Тернопіль у таких тонах.

На виставці представлено більше сорока картин Наталії Басараб. Серед них багато робіт з квітами і жінками.

– Жінок переважно зображаю загадковими, романтичними, – каже художниця. – Саме такими вони мені подобаються найбільше, у капелюшку, який закриває частину обличчя. Для мене обличчя не головне, більшу роль відіграє саме атрибутика: капелюх, сонце, квіти, дощ. Особлива моя любов – квіти. У 2017-му спільно із селекціонером Ігорем Хорошем ми організували виставку, присвячену ірисам. Картини з ірисами у мене розкупили, помалювати їх з натури цього року не вийшло, тому на цій виставці є інші квіти, дуже люблю малювати весняні букети. В експозиції представлені твори різних років, а найновіші – це види Тернополя. Є також портрети моєї музи – тернопільської актриси Віри Самчук.

Наталія Басараб зазначає, що не має однієї улюбленої картини. Улюбленою є кожна картина, над якою вона працює в даний момент. Вважає, що для того аби бути художником треба мати дар від природи. У її випадку – це «вміння бачити», а талановитим художника роблять наполегливість і працьовитість.

Ольга Трач

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