Шахраї продовжують активізовувати свою злочинну діяльність в інтернеті та ошукувати громадян на чималі суми. Зловмисники представляються співробітниками мобільного оператора й отримують доступ до мобільних номерів абонентів, щоб надалі викрасти гроші. «Віддалена заміна сім-карти» – одна із послуг, яку використовують аферисти.

Від такої афери потерпіла 36-річна жителька Чортківського району. Поліцейські з’ясували, що жінка послухала додзвонювача і погодилася дистанційно замінити сім-карту. Як наслідок – з банківських карток на невідомі рахунки відбулися транзакції. Заявниця втратила більше ніж 150 000 гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують, як не потрапити у шахрайську схему:

забороніть або обмежте можливість віддаленої заміни SIM-карти у мобільного оператора;

використовуйте лише офіційний застосунок банку;

регулярно переглядайте історію грошових переказів, а також не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв;

за жодних обставин не розголошуйте пін-код, термін дії та тризначний номер банківської картки;

не повідомляйте коди, які надходять для підтвердження транзакцій.

Якщо ви все ж таки стали жертвою аферистів, телефонуйте на лінію «102».