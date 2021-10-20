19 жовтня в центрі столиці під будівлею Верховної Ради відбувся церковний мітинг вірян і священників УПЦ МП проти вакцинації від коронавірусу, повідомляє видання «Букви».

Мітингувальники вважають, що вірусів не існує, а вакцинація – це геноцид. Вони вийшли під стіни Верховної Ради України із плакатами «Вирусы не существуют, а есть нуклеокаписиды – бактериальные генетические яды!», «Примусова вакцинація – це геноцид», «Примусова вакцинація – це медичний експеримент, який поза законом», «Стоп вакцинація! Вакцинація – сукупність семи смертних гріхів», «Стоп вакцинація! Моє тіло – боже діло!» та провели молебень.

Очолив акцію священник УПЦ МП із Почаєва Олександр Марценюк, який сам торік важко перехворів корона вірусом. Раніше він організовував подібні «молитовні стояння» біля парламенту проти діджиталізації, вакцинування та візового режиму із Росією. Отець Олександр відомий завдяки скорботному віршу з приводу ліквідації проросійського терориста «Гіві» та заявами про молитовну підтримку «Новоросії» на російському шовіністичному сайті «Москва – Третий Рим». Українських воїнів батюшка називав не інакше як «убийцами Донбасса».

Прикметно, що організатори мітингу просили учасників не давати коментарі ЗМІ. Вочевидь, це пов’язано із тим, що під час подібної акції у червні цього року одна із вірянок УПЦ МП відверто розповіла, що виступає за об’єднання України із Росією та Білоруссю та «царя православного з роду Романових».