22 жовтня у Києві на мітингу РПЦ в Україні під президентською адміністрацією проти «Країни в смартфоні», а іншими словами – проти впровадження у наше життя сучасних цифрових технологій, «засвітився» священник Московського патріархату з м. Почаєва Олександр Марценюк.

Як виявилося, батюшка Олександр не тільки вміє горланити у мікрофон про «згубу християнської душі» від ідентифікаційних кодів та маневрувати юрбою бабусь, а й пише поетичні рядки проросійським терористам. Оцінити творчість о. Олександра Марценюка на українських сайтах не вдасться, а от на російському релігійному ресурсі «Москва – Третій Рим» якраз. Вірша «ОБНІМІТЬСЯ» О.Марценюк написав 9 лютого 2017 року, «дізнавшись про вбивство «Гіві», воїна Михаїла», як його називає автор. Саме так, священник РПЦ в Україні, який мешкає у Почаєві присвячує співчутливу поезію ліквідованому терористу Михаїлу Толстих, командиру загону «Сомалі». До речі, на момент написання священником Олександром Марценюком вірша про «Гіві», у війні з Росією Україна, за даними Генштабу ЗСУ, втратила 2652 воїнів, ще 9578 захисників України дістали поранень, українці з болем згадували жертв Іловайська та Дебальцево. О.Марценюк на той час, схоже, горював лише за «воїном Михаїлом», підкресливши свій поетичний доробок блюзнірською картинкою «брати на віки».

Про далеко не проукраїнські погляди почаївського батюшки свідчать і його коментарі на цьому ж російському порталі «Москва – Третій Рим». Мріє О.Олександр про об’єднання «Русских земель под рукой православного монарха», вважає «Центральну Україну і далі до Росії російською землею», називає українських воїнів не інакше як «убийцами Донбасса» та усім серцем вболіває за перемогу «ДНР/ЛНР». От такі вони, почаївські батюшки…