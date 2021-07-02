30 червня близько 200 людей протестували біля будівлі Верховної Ради проти біометричних паспортів (id-карток) і діджиталізації, повідомляють «Українські новини».

Мітингувальники вийшли під стіни Верховної Ради України із плакатами «Вимагаємо видачі паперового паспорта – без суду!», «У смартфоні держава – це людина без імені і права?», «Народ України проти: УНЗР, id паспортів, «Е-Малятко», «Україна у смартфоні», «Рятуйте дітей від небезпечних Е-ідей», «Електронний дублікат громадянина – 3D образ від звіра (Одкровення 15:2) – позбавляє «біологічного» громадянина всіх прав».

Очолив акцію священник УПЦ МП із Почаєва Олександр Марценюк, постійний учасник подібних «перформансів» проти діджиталізації, вакцинування та візового режиму із Росією. Раніше він також прославився скорботним віршем з приводу ліквідації проросійського терориста «Гіві» та заявами про молитовну підтримку «Новоросії» на російському шовіністичному сайті «Москва – Третий Рим». Українських воїнів батюшка Олександр називав не інакше як «убийцами Донбасса».

Не обійшлось без вияву любові до «канонічєского єдінства» і на цій акції біля Верховної Ради – крім молитов там лунали і піснеспіви про Росію і царя. Одна із учасниць дійства на камеру заявила, що мітингувальники також виступають за об’єднання України із Росією та Білоруссю і за «царя православного з роду Романових»:

«Добрый день уважаемые руководители нашей страны, депутаты и граждане нашей Святой Руси и всего мира. Значит сегодня верующие собрались возле Верховного Совета Украины, у нас, в Киеве, у дел Божьей Матери по поводу биопаспортов, что их брать нельзя. Это система антихриста, ее брать нельзя. Кодовый номер, электронный паспорт – чип на руку, на чело. Чего на руку? Чтоб человек не смог крестится, не мог хвалить Бога. Значит, будем молчать – камнями забьют. В молчании предается Бог. Не будет России – не будет мира. Поэтому мы за объединение Украины с Россией, с Белоруссией. Против этой системы антихриста. За мир, за дружбу. За царя православного с рода Романовых…».