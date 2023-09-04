У Тернопільській області жінку оштрафували на 510 грн через бійку на зупинці громадського транспорту.

Про це йдеться у вироку Бучацького райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, 22 липня 2023 року пенсіонерка знаходилася на зупинці громадського транспорту в селі Осівці Чортківського району. Там вона напала на знайому. Вона умисно нанесла долонею правої руки чотири удари в область обличчя жінки. Внаслідок нанесених ударів потерпіла відчула різкий фізичний біль, проте тілесних ушкоджень не отримала.

Суд визнав нападницю винною та оштрафував на 510 грн.