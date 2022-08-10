“Страшний біль”: у ДТП на Тернопільщині загинула молода пара. ФОТО

У Тернопільській області в ДТП загинули 19-річна дівчина та 23-річний хлопець. Пара була родом з Прикарпаття.

Тернопільські події дізналися подробиці резонансної ДТП.

Правоохоронці встановили, що у ДТП потрапили автомобілі Mercedes-Benz та Skoda Octavia. На місці трагедії загинули 23-річний водій та 19-річна пасажирка останнього автомобіля. Слідство встановило, що це – жителі Прикарпаття.

Водія Mercedes затримали правоохоронці. Він та ще двоє пасажирів, серед яких 10-річна дитина, отримали травми.

Загиблу дівчину звати Марта. Вона була родом з Рожнятівщини.

Читайте також: Антирекорд: за вихідні на дорогах Тернопільщини загинули шестеро людей. ФОТО

“Пішла з життя світла, чарівна і мила дівчина. Зовсім не таку долю випрошували батьки для своєї донечки. Але Бог вирішив так.

Поможи, Боже, батькам пережити цей страшний біль. Мартуся, ти завжди залишишся для нас щирою, усміхненою милою дівчиною. Спочивай з миром. Хай земля тобі буде пухом”, – написав староста Вербівка Юрій Варварук.

Відомо, що дівчина їхала разом зі своїм 23-річним хлопцем. Закохані загинули в один день.

Читайте також: Тіла діставали з допомогою домкрата: ще одна смертельна ДТП на Тернопільщині. ФОТО