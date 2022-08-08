На Тернопільщині у минулі вихідні встановлено антирекорд за кількістю загиблих та травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Лише в одній ДТП, що сталася в селі Озерна Тернопільського району, загинули троє людей, стільки ж – травмовані. Дорожня трагедія на Бережанщині забрала два молодих життя, троє людей зазнали травм.

6 серпня близько 13 години поблизу села Озерна Тернопільського району водій автомобіля «Seat», рухаючись у напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «Ford Focus». Зіткнення стало фатальним одразу для обох водіїв – 46-річного жителя Тернопільщини та 38-річного мешканця Львова. У лікарні від отриманих травм помер 27-річний тернополянин – пасажир автомобіля «Seat». У цій аварії – ще троє травмованих, серед яких семирічний хлопчик.

7 серпня близько десятої години ДТП з летальними випадками сталася між селами Шибалин та Комарівка Бережанської громади. Для участі в огляді місця події була залучена спеціалізована пересувна автотехнічна лабораторія Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Зіткнення на смузі зустрічного руху з іномаркою «Mercedes-Benz» вартувало життя водієві та пасажирці автомобіля «Skoda Octavia». Обоє загиблі – молоді люди, 1999 та 2003 років народження, жителі Івано-Франківщини. Водія «Mercedes-Benz» затримано в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри. На даний час чоловік та двоє його пасажирів, серед яких 10-річна дитина, з травмами госпіталізовані до медичного закладу.

Ще одна смертельна ДТП сталася у селі Колодіївка Скалатської громади. 22-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та в’їхав у дорожній знак. Від удару загинув пасажир двоколісника – 45-річний житель села Жеребки. 22-річного водія з важкими травмами госпіталізовано.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди травм зазнала 17-річна жителька містечка Вишнівець Кременецького району. На дівчину, котра переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом, скоїв наїзд водій автомобіля «Audi». З травмами неповнолітня перебуває у лікарні.

Намагаючись обігнати два вантажні автомобілі, на смугу зустрічного руху у містечку Вишнівець виїхав водій іномарки «Audi». Хоч суцільна лінія дорожньої розмітки забороняла такий маневр, чоловік ризикнув і опинився у кюветі. Наслідок – травми, з якими сьогодні перебуває у лікарні, та пошкоджене авто.

Відомості за усіма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські, аналізуючи причини дорожньо-транспортних пригод, насамперед, кажуть про перевищення швидкості та порушення правил обгону. Тому застерігають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Також з метою зменшення кількості ДТП прийнято рішення про залучення додаткових нарядів секторів реагування патрульної поліції до місць концентрації аварій на шляхах міжнародного та національного значення.