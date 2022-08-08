Тіла діставали з допомогою домкрата: ще одна смертельна ДТП на Тернопільщині. ФОТО



Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 7 серпня на автошляху М-30 між селами Шибалин та Комарівка Бережанської територіальної громади.

Там відбулося зіткнення двох легкових автомобілів: “Škoda Octavia” та “Mercedes-Benz GLE 350”. Внаслідок події двоє людей загинули, троє травмовано.

Рятувальники, котрі прибули на місце аварії, відімкнули акумуляторні батареї та знерухомили автомобіль опорами. За допомогою гідравлічного різака розрізали дверні петлі автомобіля і стійки, відтак гідравлічним рятувальним домкратом деблокували тіла загиблих.