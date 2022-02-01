Реєстрація для участі у ЗНО-2022 розпочалася на Тернопільщині. Триватиме цей період до 9 березня. А відбудеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з 23 травня до 17 червня.

Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.

Як зазначив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк, додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання триватиме упродовж 5 – 17 травня.

“Основна сесія ЗНО відбудеться з 23 травня до 17 червня 2022 року. В цей період ви також можете зареєструватися на додаткову сесію у разі якщо ви будете проходити ЗНО, де тести будуть надруковані збільшеним шрифтом чи шрифтом Брайля; у вас заплановані всеукраїнські чи міжнародні олімпіади, змагання чи конкурси; складатимете державні іспити чи можете надати докази, що з певних причин ви не можете пройти тестування під час основної сесії. Якщо учасник зареєструється з 5 до 17 травня, в додатковий період реєстрації, то проходитиме ЗНО під час додаткової сесії — з 23 червня до 15 липня”.

До реєстрації необхідно визначитися з предметами складання ЗНО. Кожен абітурієнт має право скласти тести не більш як із п’яти навчальних предметів.