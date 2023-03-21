Національний мультипредметний тест проходитиме цього року з 5 червня по 24 липня. Про це повідомили у Міністерстві освіти України. Випробування відбудуться у дві сесії: основна стартує з 5 червня.

Реєстрація абітурієнтів для участі в основній сесії НМТ розпочнеться 3 квітня і триватиме до 3 травня 2023 року. Як зазначила заступниця начальника управління освіти і науки області Анна Зварич, до 7 травня 2023 року зареєстровані учасники зможуть в персональних кабінетах вносити зміни, до прикладу, вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні чи за кордоном, у якому він бажає пройти цей тест.

«Затверджено календарний план організації та проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Тестування проходитиме у дві сесії:основна: 5 червня – 23 червня; додаткова: 11–24 липня. До 7 травня 2023 року зареєстрований учасник зможе в персональному кабінеті внести зміни: вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/за кордоном, у якому він бажає пройти НМТ). У додатковий період, а це з 5–по 12 червня, зможуть зареєструватися особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації; реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі».

Нагадаємо, сертифікати національного мультипредметного тесту необхідні, аби вступити до вишів в Україні.