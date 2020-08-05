Максим Степанов заявив, що в Тернопільській області чотири дні поспіль виконуються показники по епідситуації.

Тернопільська область може опинитися в зеленій карантинній зоні за підсумками тижня. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Ліга.

За словами Степанова, Тернопільська область четвертий день поспіль відповідає необхідним показникам епідеміологічної ситуації і може бути переведена в зелену зону карантину. Також чотири дні немає перевищення показників у Вінницькій області.

Навпаки, в Рівненській і Харківській областях вже дев’ять і шість днів відповідно спостерігається перевищення показників.

Питання про перегляд карантинних зон на основі актуальної статистики буде вирішуватися в п’ятницю на засіданні національної комісії з техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

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