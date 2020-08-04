Учора на Тернопільщині виявили лише вісім випадків зараження коронавірусом. П’ятеро інфікованих діагностували в обласному центрі і ще три у Чортківському і Збаразькому районах.

Цього тижня епідемічна ситуація на Тернопільщині стабілізувалася, – повідомила виконувачка обов’язків директорки обласного лабораторного центру Юлія Кравчук. Тенденції пов’язують із циклічністю епідемічного процесу.

«Бачимо, що в нас показники йдуть до спаду, динаміка йде позитивна, що в принципі було прогнозовано. Бачимо, що ситуація з поширенням COVID-19 в нашій області має циклічний характер з періодами спаду і підйому. Перший раз, коли проводило оцінку Міністерство охорони здоров’я окремим регіонам і окремим адміністративно-територіальним одиницям, ми саме були в піку підйому, тому сталася така ситуація, що ми потрапили в червону зону. Станом на сьогоднішній день ми бачимо позитивну динаміку, кількість тестувань ми не зменшуємо, але кількість виявлених позитивних випадків знизилася».

Нагадаємо, за постановою Кабміну Тернопіль внесли до червоної зони епідемічної небезпеки. Втім, депутати міської ради вирішили не посилювати карантин в обласному центрі, вважаючи рішення центральної влади необ’єктивним.

Софія Романська

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