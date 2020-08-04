Станом на 4 серпня в Тернопільській області за результатами 321 дослідження методом ПЛР – діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений протягом доби в 8 осіб.

За попередню добу видужало 17 осіб. Усього за період пандемії в Тернопільській області видужало 1845 пацієнтів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (5 осіб)

Чортківський район (1 особа):

• м. Чортків – 1

Підволочиський район (1 особа):

• с. Колодіївка – 1

Збаразький район (1 особа):

• с. Доброводи – 1

Усього в Україні підтверджено 74 219 випадків зараження на COVID-19. За попередню добу коронавірусну інфекцію підтвердили в 1061 українця.

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