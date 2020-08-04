Вісім нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано на Тернопільщині станом на 9 годину 4 серпня.
Про це повідомляють у Тернопільському міськрму штабі для боротьби з коронавірусом.
Більшість випадків (5) зафіксовано в обласному центрі. Ще по одному хворому виявлено у Чорткові, Колодіївці Підволочиського району та Доброводах Збаразького району.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину 4 серпня на Тернопільщині зафіксовано 3121 випадок COVID-19. 39 з них летальні, 1845 людей одужало.
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