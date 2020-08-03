На засіданні Тернопільського міського оперативного штабу заступник директора Тернопільського обласного лабораторного центру Юлія Кравчук прокоментувала стан епідемічної ситуації в Тернополі та області.

Відповідно до постанови Кабміну від 22 липня 2020 року, адаптивний карантин буде продовжуватись до 31 серпня 2020 року. Всі регіони поділені на декілька зон: зелену, помаранчеву, жовту, червону. Для кожної зони передбачені різні правила обмежень.

У всьому Західному регіоні ситуація набагато складніша ніж у Тернополі. Так, в Львівській, Рівенській і Чернівецькій областях показники захворюваності вищі, але відповідно до постанови рівень епідемічної небезпеки визначається МОЗом України і береться до уваги частка відповідної територіальної одиниці і вплив її на загальний показник. Оцінки проводились за двома з чотирьох критеріїв Кабінету Міністрів – коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки росту інфікування. Протягом минулого тижня два показники перевищували рекомендовані значення.

З 31 липня відбулась позитивна динаміка і Тернопіль відповідав усім критеріям Кабміну. Жоден з показників не перевищувався. Зайнятість ліжок в лікувальних закладах 1-ї хвилі був в межах норми – 38%. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування станом на 2 серпня був в межах норми – 10,5% при нормі 11%. Коефіцієнт динаміки зростання інфікування – -11,1% при нормі 10%. Показники йдуть до спаду, динаміка позитивна.

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